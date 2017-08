Cressida Bonas : Toujours aussi agacée d'être l'ex du prince Harry...

Elle a beau accepter comme une fatalité son sort, pour avoir un jour été la compagne d'un prince dans l'oeil des médias, Cressida Bonas ne va pas aller jusqu'à laisser croire que c'est une situation plaisante à vivre. Plus de trois ans maintenant après sa romance de deux années avec le prince Harry, finie sur une note amère au printemps 2014, la jeune et jolie actrice et mannequin anglaise ne digère toujours pas d'être considérée de manière réductrice comme "l'ex de".

Pourtant, Cressida a depuis mené un parcours probant, au théâtre et même sur grand écran, castée dans Tulip Fever, un drame historique au casting cinq étoiles (Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench, Christoph Waltz ou encore Cara Delevingne) qui, achevé depuis trois ans, s'apprête enfin à sortir aux États-Unis. Invitée dernièrement de l'émission Woman's Hour sur la BBC pour évoquer le nouveau rôle qu'elle tient depuis quelques jours sur les planches de l'Old Red Lion Theatre dans la pièce Mrs Orwell (elle joue l'épouse de l'écrivain), on lui a posé la question qui fâche : "Je crois que c'est cette manie de cataloguer les gens... Surtout dans ce pays, je trouve que les gens ont vite fait de vous mettre dans une case, ou dans un coin, en pensant 'ah d'accord, tu es comme ceci alors tu dois être cela'. C'est incroyablement agaçant, en particulier dans le milieu dans lequel j'évolue. Mais vous savez, c'est ainsi. Il s'agit de s'imposer et de dire : 'Non, voici qui je suis et voilà ce que je veux faire'", regrette la jeune femme de 28 ans.

Mais, rompue à l'exercice et aux questions sur l'impact de sa relation passée avec le prince Harry, l'artiste parvient habilement à ramener les débats sur son projet : "C'est pareil pour Sonia [son personnage dans la pièce, NDLR], bien sûr dans un contexte totalement différent. Je crois que si Sonia vivait dans le monde d'aujourd'hui, on la glorifierait parce qu'elle est très ambitieuse, très moderne, mais en ce temps-là, dans ce monde-là, c'était un monde d'hommes", observe-t-elle.

Au moins, elle a échappé aux questions malvenues sur sa consoeur Meghan Markle, actuelle compagne d'Harry...