Alicia Vikander se mesure à Angelina Jolie dans la peau de Lara Croft

Alicia Vikander n'a pas froid aux yeux. La nouvelle chérie d'Hollywood (et depuis plus deux ans de Michael Fassbender), oscarisée pour Danish Girl, s'est lancée dans un défi de taille : reprendre le costume de Lara Croft et faire oublier son iconique interprète originelle, Angelina Jolie.

Attendu dans nos salles pour l'année prochaine, ce Tomb Raider nouveau cru s'est dévoilé avec les toutes premières images officielles mettant en scène la belle Suédoise de 28 ans dans le costume de l'intrépide aventurière. Exit le minishort moulant le postérieur et la dimension érotique, l'ambiance est encore plus badass.

Dans Tomb Raider de Roar Uthaug, adapté du jeu vidéo culte, Lara Croft vit sa toute première aventure après avoir décidé de quitter la tête de l'entreprise familiale pour se lancer sur les traces de son père (Dominic West), porté disparu depuis plusieurs années. En chemin, la jeune femme va croiser plusieurs personnages mal intentionnés dont Mathias Vogel, le grand méchant du film incarné par Walton Goggins (Les Huit Salopards). Pour mener à bien sa quête personnelle, elle devra donc se surpasser et tester ses propres limites, tant sur le plan physique qu'émotionnel.

Alicia Vikander, que l'on a beaucoup vue en 2016, est actuellement en train de tourner Tomb Raider. Elle sera également à l'affiche de Submergence, un thriller romantique avec James McAvoy et Charlotte Rampling, ainsi que Birds Like Us, un film d'animation avec Jeremy Irons et Jim Broadbent.