Alicia Vikander, sublime héroïne soutenue par son mari Michael Fassbender

Après plusieurs mois d'attente, le reboot du film Tomb Raider arrive enfin sur les écrans. En France, il faudra attendre le 14 mars pour découvrir la relève d'Angelina Jolie sur grand écran. En pleine tournée mondiale pour assurer la promotion du long métrage d'action, Alicia Vikander peut en tout cas compter sur le soutien indéfectible de son mari Michael Fassbender, à ses côtés pour assister à l'avant-première londonienne organisée mardi 6 mars 2018.

Après avoir fait une apparition remarquée (mais chacun de leur côté) sur le tapis rouge, l'actrice de 29 ans et l'acteur de 40 ans ont quitté l'événement pour en rejoindre un autre. À l'issue de la projection, une fête d'équipe était effectivement organisée au club Home House, dans le quartier central de Marylebone. Sur place, Alicia Vikander et Michael Fassbender ont notamment retrouvé le réalisateur Roar Uthaug et son épouse Ingrid mais aussi la comédienne Kristin Scott Thomas, qui interprète le rôle d'Ana Miller, une collaboratrice de l'entreprise du père de Lara Croft.

L'apparition d'Alicia Vikander au bras de son époux survient quelques jours après la publication de son interview pour le magazine Vogue (édition du mois de mars 2018) dans laquelle elle se confiait sur son bonheur marital. "Je me sens plus heureuse et joyeuse que je ne l'ai jamais été", avait-elle lâché. Le couple s'était marié en octobre 2017 à Ibiza après trois ans de relation. Malgré les graves accusations portées contre Michael Fassbender (d'anciens dossiers remontés à la surface affirment qu'il avait été violent avec l'une de ses ex il y a un peu moins de dix ans), rien ne semble perturber l'équilibre du couple.