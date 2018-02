Alicia Vikander "plus heureuse que jamais" avec Michael Fassbender

Bientôt à l'affiche de Tomb Raider, son premier gros blockbuster hollywoodien, l'oscarisée Alicia Vikander est une femme comblée. Alors qu'elle fait la couverture du numéro de mars 2018 du célèbre magazine Vogue, l'actrice suédoise fait le point sur sa vie et se confie notamment sur son mariage avec Michael Fassbender. Les deux comédiens, qui s'étaient rencontrés sur le tournage du film Une vie entre deux océans, s'étaient mariés en octobre 2017 dans le cadre d'une cérémonie intimiste à Ibiza.

"Ce n'est pas d'être secrète. C'est juste de choisir les quelques choses que vous souhaitez garder privées", explique l'actrice sur le choix de faire un petit mariage avec les familles et une poignée d'amis. Discrète, Alicia l'est aussi sur son idylle avec Michael Fassbender. "Je me sens plus heureuse et joyeuse que je ne l'aie jamais été", avoue néanmoins l'intéressée.

Dans l'interview, la nouvelle interprète de Lara Croft évoque également sa préparation pour camper l'héroïne qui fut jadis incarnée par Angelina Jolie. Sur le plan psychologique, elle dit notamment s'être inspirée de la force de Julianne Moore, dont elle raconte une anecdote. Sur le tournage du Septième fils, Alicia Vikander a été la cible de remarques déplacées d'un homme. Jusqu'à ce que Julianne Moore vienne à la rescousse de sa consoeur. Elle s'est tournée vers lui et lui a dit : "Si jamais tu refais ça, je sortirai d'ici et je ne reviendrai pas'". "Elle était vraiment genre, ne dis plus jamais ça putain. Cela m'a montré qu'elle avait le pouvoir. Et ça a énormément représenté pour moi", raconte la jeune comédienne de 29 ans.