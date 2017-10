Michael Fassbender et Alicia Vikander : Lune de miel gourmande et romantique

Thanks to @bolognawelcome, @debbiecorrano and @fepacheco! Looks at the entire album on our Facebook profile #thebrilliantweekend #alcappellorosso #osteriadelcappello #osteria #tavern #journey #food #foods #eat #eating #bologna #bologna_city #madeinitaly #travel #brilliantjourney #instafood #instapic #foodstagram #instadaily #bolognawelcome

A post shared by Osteria Del Cappello (@osteriadelcappello) on Jul 7, 2016 at 2:04am PDT