Alizée et Mylène Farmer, 18 ans après : Le duo a préparé une surprise !

Au début des années 2000, Alizée faisait une entrée fracassante dans le paysage musical français grâce aux chansons concoctées pour elle par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Dix-huit ans plus tard, le trio iconique a préparé une petite surprise pour les fans de la star corse aujourd'hui âgée de 33 ans.

Sur Instagram, celle qui a épousé le danseur Grégoire Lyonnet il y a deux ans a indiqué en légende d'une photo inédite d'elle aux côtés de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat : "Mylène, Laurent et moi-même souhaitons vous faire une surprise pour les 18 ans de Moi... Lolita. Vous pouvez retrouver dès à présent mes deux premiers albums remasterisés sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal : Deezer, Spotify, iTunes... Les clips sont également disponibles sur Youtube (lien dans ma bio) ENJOY #4juillet #moilolita #18 ans."

Bien entendu, cette annonce inattendue a aussitôt enchanté les admirateurs de celle qui a pour l'instant mis sa carrière musicale entre parenthèses afin de se consacrer à sa fille Annily et à sa passion pour la danse. "Ça c'est une belle surprise, merci !", "Merci pour cette surprise, déjà 18 ans que tu partages nos vies", "Ça fait vraiment du bien de réécouter tout ça, de se replonger dans l'époque où on était nombreuses à vouloir être une jolie lolita avec deux mèches devant sur le visage et le petit déhanché", "Bravo Alizée pour tes multiples talents et ta simplicité ! C'est un ENORME cadeau cette photo aux côtés de LB et MF. Merci !!!", pouvait-on lire dès les premières réactions.