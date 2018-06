Alizée, heureuse mariée : Son tendre message à Grégoire pour leurs 2 ans

Alizée est une femme heureuse et son mari Grégoire Lyonnet n'est pas étranger à cet état !

Ce 18 juin 2018, la chanteuse et danseuse de 33 ans n'a pas oublié de partager sa joie sur ses réseaux sociaux pour son anniversaire de mariage. Deux ans plus tôt, l'interprète de Moi... Lolita et de J'en ai marre disait en effet "oui", en Corse, à celui avec qui elle avait remporté la 4e saison de Danse avec les stars (TF1) quelques années plus tôt. "Deux ans #OneLove #BestHusbandEver", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo en noir et blanc de sa sortie de l'église de Villanova. Dans la foulée, la maman d'Annily (13 ans) publiait aussi une story d'elle et son compagnon devant l'autel...

De son côté, le danseur professionnel a publié une autre photo en noir et blanc sur laquelle on voit la main d'Alizée posée sur la sienne, toujours le jour de leur union. "Deux ans <3 Alizée, je t'aime", a simplement écrit Grégoire.

La dernière fois que le couple prenait la parole pour crier son amour, c'était le 14 février dernier pour la Saint-Valentin. Grégoire avait alors publié en légende d'une autre photo datant du jour de leur mariage en juin 2016 : "Joyeuse Saint-Valentin à tous ! Et tout particulièrement à ma Valentine Alizée <3 #JeTaime" Et Alizée de répondre en citant Jean d'Ormesson : "Je t'aime dans le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t'aurais aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé."

Ah, l'amour !