Jérémy Chatelain papa fier : Son message plein d'amour à Annily

Jérémy Chatelain est un papa comblé ! Sa compagne Julie a accouché il y a peu d'un petit garçon, dont le prénom n'a pas été révélé. Annily (13 ans), née des amours du musicien avec la chanteuse Alizée, endosse donc désormais le rôle de grande soeur... et rend son père on ne peut plus fier.

Ce jeudi 14 juin 2018, en story sur Instagram, Jérémy Chatelain a partagé une photo de sa fille. "17 de moyenne générale, fin de 5e. Bravo ma fille !", a-t-il écrit. Visiblement ravi des résultats scolaires de l'adolescente, celui qui s'est fait connaître en participant à la deuxième édition de la Star Academy a toutefois tenu à préciser qu'Annily avait été "pénalisée par les absences"... à cause de ses parents ! "Ça, c'est nous parce qu'on lui propose toujours de faire des activités, des missions... L'école de la vie", a-t-il indiqué.

De son côté, Alizée n'a pour l'heure pas publiquement évoqué les bons résultats de sa fille, ni son passage au niveau supérieur dès la rentrée, en 4e. Quant à Annily, ses stories sur Instagram la montrent dans son canapé, en train de regarder La Belle et le Clochard à la télévision.

Bravo à Annily pour cette belle année scolaire !