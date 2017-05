Alizée : "Ne grandis pas, c'est un piège", son touchant conseil à Annily

Si Alizée pouvait mettre "pause" sur le temps qui passe, elle le ferait bien volontiers. Notamment pour que sa fille Annily n'avance pas trop vite vers une adolescence que sa maman semble redouter.

Deux semaines en arrière, Alizée avait déjà exprimé sa crainte avec tendresse à l'occasion du douzième anniversaire de sa fille, née de sa relation avec Jérémy Chatelain. "Joyeux anniversaire ma vie. Arrête de grandir s'il te plaît", avait-elle posté sur sa page Instagram. Ces doux mots étaient accompagnés d'une photo d'Annily prenant la pose devant une magnifique plage de Los Angeles, souvenir de leur récent voyage en Californie. Plus le temps passe et plus la jeune adolescente ressemble à sa maman. Même coupe de cheveux, même style, même allure.