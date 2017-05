Alizée : Petite fille sur Instagram, elle est totalement méconnaissable !

Alizée ne cesse de faire parler d'elle depuis quelques jours... Entre ses selfies sans maquillage et ses conseils (le dernier, adressé à sa fille Annily, était de "ne jamais grandir"), la star a décidé de faire fort en postant une photo d'elle petite fille sur laquelle elle est totalement méconnaissable.

L'heure est à la nostalgie pour l'épouse de Grégoire Lyonnet. "Pourquoi cette frange ? #throw­back When I was 5 #paspos­si­ble­cet­te­frange #carré­fo­re­ver #love #family", s'est interrogée Alizée en légende ce cliché qui la montre lunettes visées sur le nez et frange courte adorable.