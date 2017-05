Alizée : Sans maquillage, elle est superbe !

La trentenaire la plus connectée des réseaux sociaux fait de nouveau parler d'elle avec son célèbre "no make-up selfie" ! Agée de 32 ans, Alizée est une véritable experte de l'e-communication. Instagram, Twitter ou encore Facebook, la chanteuse en couple avec le danseur Grégoire Lyonnet officie sur tous les réseaux sociaux. Assumant parfaitement son visage sans maquillage, la belle poste régulièrement ces selfies qui font beaucoup parler.

Si habituellement Alizée reçoit des critiques au sujet de ses photos sur Instagram, cette fois-ci, l'ex-participante de Danse avec les stars peut compter sur des commentaires bienveillants et ultra-positifs de la part de ses nombreux fans. D'un brun éclatant, la maman de la petite Annily fait réagir la Toile avec son sourire taquin et son regard espiègle. L'interprète de Moi... Lolita semble heureuse et n'hésite pas à le faire savoir.

Dans la légende, la jeune femme explique être fière de son t-shirt au milieu duquel un flamant rose portant une couronne sur la tête s'affiche : "Tout ce que j'aime sur un même t-shirt. Et cerise sur le gâteau fait par des Corses !" Heureuse et fière de vivre sur son île natale, celle-ci pourrait lui permettre de rester toujours aussi belle et ce, qu'importe le temps qui passe. Alizée affiche donc une peau parfaite sur son cliché qui n'a pas manqué de susciter plus de 17 000 likes. Le rêve de beaucoup de femmes.