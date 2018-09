Alizée : Son message plein d'amour à sa "marraine" Mylène Farmer

Anniversaire S.E.X.T.O.

C'est en ce 12 septembre 2018 que la nouvelle protégée de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat a dévoilé le clip de son premier single S.E.X.T.O. Il s'agit d'une jeune chanteuse de 16 ans prénommée Julia que les téléspectateurs connaissent déjà.

Le jeune artiste originaire de Haute-Savoie, en terminale ES, a participé à l'émission The Voice Kids (TF1) en 2016. Avec son époustouflante interprétation du tube I Will Always Love You, elle avait tapé dans l'oreille de Louis Bertignac. Sa voix pure et douce a également attiré toute l'attention de Laurent Boutonnat. "J'ai bientôt 17 ans, ça sera le 24 septembre et je viens de Haute-Savoie, s'est présentée Julia sur RTL. C'est ma famille, qui a toujours adoré la musique, et notamment mon père qui a fait partie de groupes, qui m'a initiée à la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé le piano et en même temps je chantais avant de prendre des cours de chant. Quand j'étais triste je chantais, quand j'étais contente je chantais. C'est devenu une habitude et un besoin."

Dans le clip de S.E.X.T.O, Julia chante mais danse également, une chorégraphie signée... Alizée et Grégoire Lyonnet. "Très heureuse d'avoir chorégraphié avec mon mari Gregoire Lyonnet le single de la jolie Julia produite par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat", a tweeté la Corse, proposant à ses fans de découvrir la fameuse vidéo.