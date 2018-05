Allison Mack : Révélations et détails sordides sur sa secte sexuelle !

Dans une longue enquête intitulée "Son rôle le plus sombre : La descente aux enfers de l'actrice Allison Mack de Smallville à une secte sexuelle", le Hollywood Reporter retrace le parcours qui a conduit la jeune star a rejoindre un mouvement sectaire jusqu'à ce qu'elle en devienne la numéro 2.

Allison avait un tel désir de devenir une femme d'affaires

Selon le site américain, l'implication d'Allison Mack dans la secte Nxivm (puis sa branche de recrutement de femmes devenant des esclaves sexuelles, dite DOS - pour Dominus Obsequious Sororium) remonte à 2006 ! A cette époque, l'ancienne interprète de Chloe Sullivan dans la série à succès Smallville avait simplement assisté à une conférence d'un groupe nommé Jness, sur deux jours et qui se voulait féministe, à Vancouver, au Canada. Elle y avait fait la rencontre d'un personnage-clef : Nancy Salzman (co-fondatrice de la secte avec Keith Raniere, arrêté en mars dernier et visé par plusieurs chefs d'accusation). Le site affirme que c'est bel et bien Kristin Kreuk, ex-collègue d'Allison Mack, qui l'a introduite dans Nxivm - celle-ci a cependant quitté le mouvement depuis. A la fin du week-end, l'actrice avait visiblement adoré et a accepté une invitation de Nancy Salzman à New York, pour rencontrer Keith Raniere. On lui aurait alors promis qu'il pourrait l'aider dans sa carrière...

Le site rapporte que les choses se sont faites progressivement. Allison Mack, qui avait choisi de vivre à Vancouver où elle tournait Smallville, a ensuite fait la rencontre d'une autre membre de la secte : Barbara Bouchey. Cette dernière, femme d'affaires et ancienne compagne de Keith Raniere qui a quitté la secte en 2009, avait réussi à séduire l'actrice, qui allait de plus en plus souvent à des réunions. "Bouchey lui avait jeté un sort. J'ai entendu parler d'elle pendant trois ans. A quel point elle était formidable et bonne dans les affaires. Allison avait un tel désir de devenir une femme d'affaires et d'avoir un mentor", relate une ancienne colocataire de l'actrice. Petit à petit, Allison Mack s'est ensuite rapprochée de Keith Raniere et a pu découvrir l'organisation pyramidale mise en place... Sous couvert d'être un mouvement new age, la secte était en réalité organisée selon plusieurs sections proposant des tas de programmes de bien-être, d'estime de soi, de philosophie ou même de cours de comédie pour les plus jeunes. Une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses et d'afficher une jolie façade...

Etre la Tom Cruise de Nxivm

Allison Mack, qui avait été recrutée "pour être la Tom Cruise de Nxivm" (en référence au rôle de l'acteur comme porte-parole médiatique de la Scientologie), aurait essayé de recruter l'actrice Beverley Mitchell en plus de Kelly Clarkson et Emma Watson. Totalement sous le charme de Raniere (en 2010, elle entretenait alors clairement une relation romantique avec lui) et devenue adepte de ses préceptes, l'actrice a fini par monter rapidement dans la hiérarchie et a mis son argent à contribution, achetant une maison à Clifton Park dans l'État de New York pour en faire une base. "Elle pensait vraiment qu'enseigner la différence entre les hommes et les femmes était une bonne chose, que c'était pur et noble. Je ne pense pas que la moindre personne de son entourage voyait ce qui se tramait, qu'elle enseignait aux femmes à être soumises", raconte son ancienne consultante.

Après les années 2010, alors qu'elle était dans les dernières années de Smallville et malgré un rôle dans Wilfred, l'actrice a commencé à moins tourner et donc à avoir encore plus de temps pour la secte. Les départs et les aléas de la vie - deux décès de femmes très proches de Keith Raniere - ont fait qu'Allison Mack est montée en grade. Selon une source proche, en prenant la tête de DOS, l'actrice aurait réussi à recruter pas moins de cinquante femmes. "Ces esclaves ont dit que Mack était incroyablement intimidante, cruelle et punitive", raconte la source. L'actrice faisait même marquer les esclaves de ses initiales ou de celles de Raniere dans leur chair. Les femmes recrutées pour le plaisir sexuel du leader, qui était apparemment souvent sujet à des problèmes d'érection, étaient contraintes de s'affamer, contraintes de ne consommer que 900 calories ou moins par jour ! En outre, il interdisait aux femmes de se raser ou s'épiler... Raniere aurait également convaincu ces femmes (et peut-être aussi Allison Mack par la même occasion) qu'elles étaient connectées à lui grâce à son sperme et abusait ainsi d'elles psychologiquement.

Après plusieurs plaintes, Allison Mack et Keith Raniere ont tous les deux été arrêtés et sont en attente de leur procès.

Thomas Montet