Allison Mack (Smallville) : Arrêtée pour esclavagisme sexuel dans une secte

Allison Mack, qui incarnait Chloe Sullivan dans la série à succès Smallville, a été arrêtée par la police en raison de son implication dans une secte utilisant des esclaves sexuels, nommée Nxivm. L'actrice américaine de 35 ans a été entendue par la justice, vendredi 20 avril 2018.

Depuis des mois, la rumeur courait que l'actrice Allison Mack était la numéro deux d'une secte à la tête d'esclaves sexuels. Cette dernière aurait été recrutée par son ancienne collègue de Smallville, Kristin Kreuk, laquelle aurait cependant quitté le navire il y a quelque temps. Selon Page Six, Allison Mack, qui avait trouvé refuge avec le gourou Keith Raniere dans une villa de Mexico, a été arrêtée le mois dernier et ramenée aux États-Unis. Cette histoire rocambolesque, digne d'une série télé, va donc se finir devant les juges. Allison Mack a d'ores et déjà été entendue pour une première audience par la cour fédérale de Brooklyn et elle a plaidé non coupable des charges retenues contre elle, à savoir "trafic sexuel et esclavagisme".

Dans sa première déclaration à la police, Keith Raniere (poursuivi pour "trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces"), a affirmé qu'Allison Mack était sa propre esclave et qu'ils entretenaient des relations sexuelles. Il aurait aussi fait d'elle une "maîtresse" en charge de l'organisation parallèle pyramidale DOS, pour recruter et marquer au fer des femmes pour satisfaire ses désirs sexuels... L'actrice aurait aussi forcé ces victimes à poser nues pour des photos.

Allison Mack risque gros puisque Page Six affirme que si elle n'obtient pas un acquittement, elle pourrait au mieux écoper de quinze ans de prison et, au pire, de prison à vie... La justice a refusé sa remise en liberté en attente du procès et elle dort donc actuellement en prison.

Thomas Montet