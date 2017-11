Allison Mack (Smallville) serait aux commandes d'une terrifiante secte sexuelle

Entre 2001 et 2011, Allison Mack a connu le succès international en interprétant le rôle de Chloe Sullivan, la meilleure amie de Clark Kent (Tom Welling), dans la série Smallville. Aujourd'hui, c'est pour une tout autre histoire qu'elle fait parler d'elle...

Selon The Sun, l'actrice de 35 ans (qui n'a plus tourné depuis 2015) est à la tête du groupe controversé Nxivm, terrifiante secte qui détiendrait près de cent femmes, esclaves sexuelles du leader Keith Raniere, à Albany (New York). En apparence, Nxivm propose des cours de développement personnel à toutes celles qui souhaitent trouver leur chemin dans leur vie privée ou professionnelle. En réalité, l'organisation exercerait de terribles pressions psychologiques sur ses membres, qui seraient victimes de malnutrition et qui subiraient des blessures corporelles. Les membres seraient ainsi marquées au fer rouge lors d'un rite initiatique avec les initiales de Keith Raniere... lorsqu'il ne s'agit pas des initiales d'Allison Mack.

Allison est à la fois victime et bourreau

C'est Frank Parlato, un ancien collaborateur de Keith Raniere (expulsé du groupe en 2007 après avoir fouiné dans les finances de Nxivm), qui révèle la supposée appartenance de l'ancienne vedette de Smallville et qui dévoile son rôle majeur au sein de la secte. Allison Mack serait ainsi devenue le bras droit de Keith Raniere et recruterait des femmes destinées à devenir ses esclaves sexuelles. Elle aurait par ailleurs créé le mouvement DOS (pour la phrase latine "dominus obsequim sororium", soit "le maître des femmes esclaves"), où les femmes seraient soumises à un régime strict (800 calories par jour maximum) et contraintes de courir plus de 60 kilomètres par semaine, comme elle. "Allison est à la fois victime et bourreau. Elle est victime car elle a eu un vrai lavage de cerveau de la part de Raniere, c'est son esclave, confie Frank Parlato. Des femmes qui se sont échappées de la secte m'ont dit qu'on leur demandait de coucher avec Raniere et qu'Allison était très jalouse. On lui ordonne de trouver à Raniere des partenaires sexuelles et elle est en conflit parce qu'elle veut vraiment être avec lui", a-t-il expliqué. Cette année, Allison Mack était apparue au côté de son mentor et compagnon supposé dans des vidéos publiées sur YouTube, visiblement sous son charme.