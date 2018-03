Kristin Kreuk (Smallville) impliquée dans une secte sexuelle? "Je suis dégoûtée"

Il n'aura pas fallu longtemps avant que Kristin Kreuk réagisse à la rumeur selon laquelle elle était autrefois activement impliquée au sein de l'organisation Nxivm (prononcer "Nexium"), groupe controversé qui proposait en apparence des cours de développement personnel mais qui serait en réalité une immense secte sexuelle. Le 26 mars 2018, le fondateur Keith Raniere (57 ans) a été arrêté au Mexique après plusieurs mois de fuite. Extradé et désormais en détention dans l'État de New York, il encourt la prison à perpétuité pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces.

Sur Instagram, l'ancienne interprète de Lana Lang dans la série culte Smallville s'est donc défendue d'avoir eu un quelconque rôle dans le recrutement des membres de cette organisation, comme cela avait été suggéré dans un article publié le 28 mars par le New York Post. L'actrice de 35 ans aurait en outre initié son amie et partenaire de la série Smallville, l'actrice Allison Mack, aujourd'hui suspectée d'être la numéro deux de cette secte. L'article précisait par ailleurs que Kristin Kreuk avait entre-temps quitté Nxivm, tandis qu'Allison Mack était restée.

Comme l'ont rapporté plusieurs enquêtes journalistiques, dont celle du New York Times en octobre 2017, Nxivm couvrait une organisation parallèle pyramidale baptisée DOS qui comprenait des "esclaves" et des "maîtres". Tous les membres étaient des femmes avec, au sommet de la pyramide, le gourou présumé Keith Raniere, qui contraignait ses "esclaves" à avoir des rapports sexuels avec lui au gré de ses envies. Plusieurs ex-membres échappées de l'organisation, dont l'actrice canadienne Sarah Edmondson, avaient également révélé qu'elles avaient été marquées au fer rouge des initiales de Keith Raniere, et parfois de celles d'Allison Mack.

Je suis embarrassée d'avoir été associée à Nxivm

Dans sa publication, Kristin Kreuk a ainsi confirmé son appartenance passée à l'organisation, tout en assurant qu'elle n'avait jamais recruté "d'esclaves sexuelles" pour le compte de Keith Raniere. "Lorsque j'avais environ 23 ans, j'ai suivi un programme au sein de Nxivm, dont on m'avait fait comprendre qu'il s'agissait d'un cours de développement personnel, qui m'a permis de gérer ma timidité et qui est la raison pour laquelle j'ai continué ce programme. Je suis partie il y a environ cinq ans et j'ai gardé un contact minimal avec tous ceux qui en faisaient encore partie. Les accusations selon lesquelles je faisais partie du 'cercle restreint' ou que je recrutais des femmes pour en faire des 'esclaves sexuelles' sont absolument fausses. Durant mon passage, je n'ai jamais expérimenté d'activité illégale ou malfaisante. Je suis horrifiée et dégoûtée de ce qui est dit sur DOS. Merci à toutes ces femmes courageuses qui sont sorties de leur silence pour partager leurs histoires et exposer DOS. Je ne peux imaginer à quel point cela a été difficile pour vous. Je suis profondément perturbée et embarrassée d'avoir été associée à Nxivm. J'espère que l'enquête permettra de rendre la justice pour toutes celles qui ont été affectées", a-t-elle écrit le 29 mars.