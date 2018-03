Kristin Kreuk (Smallville) : Son implication dans une secte sexuelle resurgit...

Extradé vers les États-Unis, Keith Raniere est actuellement en détention et devrait prochainement comparaître devant le tribunal de New York. En attendant, les langues se délient, faisant ressurgir le nom et donc l'implication de Kristin Kreuk. Ancien collaborateur de Keith Raniere ayant autrefois appartenu au groupe Nxivm (entre 2007 et 2008), Frank Parlato fournit depuis plus d'un an de nombreux renseignements compromettants sur son blog, bien déterminé à faire couler Nxivm et à mettre en lumière les rôles de chacun. C'est ainsi qu'il a révélé que Kristin Kreuk avait bien fait partie de la secte. C'est même elle qui avait initié son amie Allison Mack. "Kreuk est arrivée en premier, vers la fin de l'année 2005, début 2006. Elle a ramené Allison peu de temps après. Allison a été utilisée pour sa célébrité, comme Kristen, afin d'attirer d'autres femmes", a expliqué Frank Parlato dans un entretien au New York Post.

Allison sera la prochaine arrêtée

C'est en 2012 que Kristin Kreuk a finalement décidé de quitter Nxivm, lorsque Keith Raniere a été accusé de viol sur mineures. Ces faits avaient été révélés à l'époque par le journal Times Union, édité à Albany, où sont installés les quartiers généraux de Nxivm. Contrairement à Kristin Kreuk (qui a entre-temps repris ses activités de comédienne en apparaissant notamment dans la série Beauty and the Beast, diffusée entre 2012 et 2017), Allison Mack est restée, participant au marquage des adhérentes au fer rouge en ajoutant ses propres initiales à celle de Keith Raniere. "Allison Mack sera la prochaine arrêtée. Elle a commencé en tant qu'esclave et est devenue la maîtresse des esclaves. Elle est surnommée par ceux qui ont quitté le groupe 'Pimp Mack'", a ajouté Frank Parlato. Contactés par la presse, les représentants d'Allison Mack et de Kristin Kreuk ont refusé de s'exprimer.

Poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces, Keith Raniere risque au minimum quinze ans de prison et encourt la réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable de ses crimes.