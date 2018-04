Kristin Kreuk (Smallville) impliquée dans une secte sexuelle ? "Elle savait"

Deux semaines après l'arrestation de Keith Raniere (57 ans), gourou présumé de la secte Nxivm accusé d'avoir entretenu pour son propre compte un réseau d'esclaves sexuelles qu'il marquait de ses initiales au fer, de nouvelles révélations sont apportées avec les témoignages d'anciens membres. Keith Raniere a été arrêté le 25 mars 2018 au Mexique et est en attente d'un jugement aux Etats-Unis. Il est poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces.

Au commencement de ces révélations figure Frank Parlato, ancien porte-parole de Nxivm ayant travaillé entre 2007 et 2008 pour Keith Raniere. Ces derniers mois, celui-ci avait publié de nombreux articles sur ses sites Artvoice et Frank Report afin d'exposer au grand jour les agissements de Keith Raniere, déterminé à arrêter Nxivm. C'est lui qui avait ainsi révélé que l'actrice Allison Mack (alias Chloe Sullivan dans Smallville) était à la tête de l'organisation parallèle pyramidale DOS, recrutant et marquant des femmes pour satisfaire les désirs sexuels de Keith Raniere. L'actrice de 35 ans (qui risque elle aussi une arrestation) est soupçonnée d'avoir entretenu un cercle de quinze à vingt femmes sous influence, dont la fille de Catherine Oxenberg (Dynastie), India. L'actrice Nicki Clyne (Battlestar Galactica) serait également une membre active.

Allison Mack avait été présentée à l'organisation Nxivm entre 2005 et 2006, cooptée par son amie et collègue de Smallville Kristin Kreuk. Si la première est restée, la seconde avait en revanche quitté le navire en 2013. Pour rappel, Nxivm tenait en apparence des séries d'ateliers et des cours de développement personnel dont le but officiel était de "réaliser le potentiel humain" des participants. Ainsi, plusieurs membres ayant appartenu à Nxivm ignoraient tout de l'existence de DOS.

Kristin savait depuis des années

Mais selon Frank Parlato, Kristin Kreuk "savait". Dans un nouvel article publié le 7 avril, l'ex-homme de main de Keith Raniere a assuré que l'actrice canadienne connaissait l'existence de la secte sexuelle dirigée par Allison Mack, contredisant ainsi le communiqué diffusé le 29 mars par l'ex-interprète de Lana Lang sur Instagram. Ce jour-là, Kristin Kreuk avait été contrainte de démentir les rumeurs selon lesquelles elle avait activement agi au sein de la secte sexuelle. Frank Parlato évoque également le nom de l'actrice Grace Park (Battlestar Galactica) qui, comme Kristin Kreuk, "savait" mais n'était pas impliquée dans toutes les activités monstrueuses de DOS. "Kristin Kreuk et Grace Park ne font pas partie de l'entreprise criminelle qui est Nxivm. Il est plus que douteux qu'elles aient participé aux aspects plus exploiteurs de cette secte coercitive et vicieuse. (...) Mais Kreuk était au courant de tout. Elle le savait depuis des années", écrit Frank Parlato, qui cite a contrario les "courageuses" personnes ayant décidé de parler publiquement pour détruire Nxivm au cours des derniers mois. Il y eut ainsi Catherine Oxenberg mais aussi l'actrice Sarah Edmondson (marquée au fer rouge, elle avait témoigné pour le New York Times en octobre 2017), le cinéaste Mark Vicente ou bien encore l'actrice Bonnie Piesse.

Si Kristin Kreuk est restée silencieuse durant tant d'années, la question se pose de savoir si elle a subi des pressions ou des intimidations de la part de Keith Raniere, Allison Mack et les autres membres actifs. Après tout, ce n'est que lorsque Keith Raniere a finalement été arrêté par le FBI au Mexique et extradé, que la comédienne s'est exprimée à ce sujet. Craignaient-elles avant cela des représailles ? Pour les soutiens de Kristin Kreuk, il ne fait aucun doute que oui.