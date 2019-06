Allison Williams : La star de Girls divorce

Allison Williams, qui incarnait l'horripilante Marnie dans la série Girls, divorce. Page Six annonce la triste nouvelle en exclusivité. L'actrice de 31 ans et Ricky Van Veen, créateur du site de vidéos humoristiques College Humor, étaient unis depuis presque quatre ans et s'aimaient depuis sept ans.

Le couple a fait parvenir ce communiqué à Page Six : "Nous avons pris la décision, dans le respect et l'amour de chacun, de nous séparer. Nous sommes reconnaissants pour l'amitié que nous partageons et qui perdurera." Selon des proches, cela faisait plusieurs mois que Ricky Van Veen et Allison Williams n'avaient été vus ensemble. Leur dernière sortie officielle date de la cérémonie des Oscars 2018.

Allison Williams et Ricky Van Veen avaient organisé un mariage de rêve dans un ranch dans le Wyoming. Elle portait une divine robe de mariée Oscar de la Renta. La cérémonie avait été officiée par Tom Hanks et de nombreuses stars étaient là : Katy Perry et son ex-compagnon John Mayer, Bruce Springsteen, Bee Shaffer (la fille d'Anna Wintour), l'animateur et producteur Andy Cohen, l'actrice Rita Wilson (épouse de Tom Hanks qui jouait la maman d'Allison dans Girls) et, bien sûr, Lena Dunham, créatrice et star de Girls.

Depuis la fin de Girls en 2017, au terme de sa sixième saison, Allison Williams s'est illustrée au cinéma dans le génial Get Out de Jordan Peele. Tout récemment, elle a fait frémir les spectateurs dans un autre film de genre qui a fait du bruit sur Netflix, The Perfection.