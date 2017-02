Allison Williams méconnaissable en blonde : La star de Girls change de tête !

Changement de look radical pour la jolie Allison Williams ! En couverture du magazine Allure, en kiosques le mois prochain, celle qui interprète Marnie dans la série Girls, diffusée sur HBO, a complètement changé de tête. La pétillante actrice, mariée depuis 2 ans, a troqué sa crinière brune pour un splendide blond platine qui lui va à ravir.

"J'adore ! Surtout ce blond-là, on dirait que ça a toujours été fait pour moi. Ce ne sont que des cheveux, mais je trouve ça fun", a-t-elle confié lors d'un entretien pour le magazine américain. Très à l'aise avec sa nouvelle couleur de cheveux, Allison a réalisé un splendide shooting photo, qui devrait peut-être lui donner envie de changement. Car, en réalité, la comédienne de 28 ans a opté pour une perruque, spécialement sélectionnée à l'aide d'un spécialiste pour le shooting. Le résultat reste toutefois très naturel et plus vrai que nature.

"Je parie que personne ne va me reconnaître, ça va être trop drôle quand mes amis vont l'apprendre. Ca va peut-être me donner un côté femme fatale, une bombe un peu vampirique. OU alors je vais rester la même reine du concours d'orthographe. Je ne sais pas", a ajouté celle qui a validé son diplôme dans la prestigieuse université de Yale.

Brune ou blonde, Allison Williams qui est toujours aussi canon qu'importe sa couleur de cheveux, a finalement choisi puisqu'après le shooting photo elle a finalement décidé de se teindre une bonne fois pour toutes les cheveux. "Et voilà ce que ça donne en vrai ! Il faut encore que je m'habitude mais j'adore. Merci de m'avoir aidé à dire au revoir à Marnie", a-t-elle écrit sur Instagram. Une révélation !