Amal Clooney : Un nouveau look pour l'épouse de George Clooney

En matière de style, les acteurs, chanteurs et mannequins sont d'intarissables sources d'inspiration ! Amal Clooney jouit, elle aussi, de ce statut. L'avocate britannique a récemment surpris les amoureux de mode avec un look mariant tendance et confort.

Pour ses rares apparitions, sur tapis rouge au côté de son mari George Clooney ou au siège de l'ONU, Amal Clooney alterne robes haute couture et tailleurs prêt-à-porter des enseignes les plus prestigieuses. La maman des jumeaux Ella et Alexander (4 mois) a été aperçue il y a quelques jours, à sa sortie d'un institut de beauté à Beverly Hills.

Un T-shirt noir, un jean Current/Elliott et des chaussures argentées Paco Rabanne composaient sa tenue.