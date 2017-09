George Clooney révèle les dessous de sa 1re rencontre avec Amal...

Papa depuis peu de jumeaux prénommés Ella et Alexander, George Clooney est un homme comblé. Alors qu'il commence à assurer la promotion de son dernier film en tant que réalisateur, Suburbicon, l'acteur hollywoodien ne peut pas s'empêcher d'évoquer son nouveau rôle de papa et surtout sa femme, la sublime Amal. Dans une très belle interview pour The Hollywood Reporter, le comédien de 55 ans s'épanche très largement sur son couple avec l'avocate britannique de 39 ans. Il raconte notamment leur toute première rencontre et le moment où il a pris conscience qu'il était amoureux d'elle.

Cette première rencontre remonte à juillet 2013, près du Lac de Côme où l'acteur est propriétaire d'une sublime demeure. Ils se croisent alors qu'Amal se dirige vers Cannes avec un ami qu'ils ont en commun. "J'ai pensé qu'elle était belle, drôle et évidemment intelligente", retient l'acteur de cette première entrevue. Bien qu'ils soient mutuellement attirés l'un vers l'autre, ils mettront du temps à se mettre en couple. "On s'écrivait, on s'envoyait des mails, on se parlait, la plupart du temps de ce qu'on faisait de nos vies. Et après un bon bout de temps, il est devenu clair qu'on était plus que de simples amis", raconte George.

En octobre 2013, George Clooney invite Amal Alamuddin à lui rendre visite à Londres, où il supervise l'enregistrement de la musique de Monuments Men aux studios Abbey Road. Ce lieu mythique sera le théâtre de leur premier rendez-vous romantique. "C'était un bon premier date", se souvient l'acteur, qui a pu cerner lors de cette soirée qui était Amal, surtout dans son rapport à la médiatisation : "On est allé dîner. Amal m'a dit : 'Allons à cet endroit'. C'est un de ces lieux incroyablement chic et tendance. Et lorsque nous sommes sortis, il y avait cinquante paparazzi dehors. Mais elle a géré la situation comme une championne."

Une demande en mariage dans les règles de l'art...

George Clooney comprend alors qu'elle a les épaules pour gérer cette notoriété. "Très vite, les choses se sont intensifiées une fois que j'étais à Londres", assure-t-il. Le couple est formé et va vite passer à la vitesse supérieure. Le 28 avril 2014, lors d'un dîner maison concocté par l'ambassadeur Nespresso, il la demande en mariage, en lui demandant d'aller chercher dans un tiroir un briquet pour allumer une bougie. Mais à la place, Amal y trouve une bague. "J'ai fait tous ces trucs, je me suis mis à genou et j'ai fait toutes les choses que vous êtes censé faire", se remémore-t-il. Le tout avec une musique de sa tante chanteuse, Rosemary Clooney. "Et elle restait là, avec la bague, en mode, 'Oh mon Dieu'. Je suis resté à genou pendant 20 minutes, à attendre qu'elle dise oui, parce qu'elle était sous le choc."

Quelques mois plus tard, les deux fiancés se marient à Venise, avec la famille et les amis. Il faudra ensuite attendre deux ans avant de voir la grossesse d'Amal faire les choux gras de la presse. "Ça n'a jamais fait partie de mon ADN, clame Clooney en évoquant le fait de fonder une famille. On ne l'avait pas prévu. On n'en avait jamais parlé avant d'être mariés, ce qui est amusant. Il y avait cette hypothèse selon laquelle nous n'en voulions pas. Et puis, après le mariage, Amal et moi parlions et on s'est juste sentis très chanceux, et nous voulions partager cette bonne étoile que nous avions. Cela aurait été trop égocentrique que de ne l'avoir que pour nous." Et voilà comme l'histoire des jumeaux Ella et Alexander, nés le 6 juin 2017, débuta...