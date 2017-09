Amal et George Clooney : Confessions inédites et rare sortie avec les bébés

Un petit tour et puis s'en vont. Arrivés jeudi à Venise, ville de l'amour où ils s'étaient unis en septembre 2014, Amal et George Clooney ont déjà vraisemblablement quitté les lieux pour rentrer chez eux.

Dimanche 3 septembre, les jeunes parents ont ainsi été photographiés à la sortie de l'hôtel Cipriani, établissement fétiche où a été organisée leur réception de mariage il y a déjà trois ans. Accompagnés de leurs bébés, les jumeaux Ella et Alexander (3 mois et confortablement installés dans leur couffin), la juriste de 39 ans et l'acteur de 56 ans ont chaleureusement salué les membres de l'équipe hôtelière avant d'embarquer à bord d'un bateau-taxi.

Alexander est déjà un voyou

La veille, le couple avait créé la sensation en foulant le tapis rouge de la Mostra de Venise, événement lors duquel le réalisateur présentait son nouveau long métrage, Bienvenue à Suburbicon. Sur place, George Clooney s'est entretenu avec les médias du monde entier, et notamment avec le site Entertainment Tonight, où il a évoqué le caractère bien prononcé de ses enfants. "Alexander est déjà un voyou. Tu l'as vu faire, a-t-il glissé à l'adresse de sa co-star Matt Damon. C'est un cerf ! Littéralement, il se repose et il mange", a-t-il déclaré avant de poursuivre sur sa fille Ella. "Elle est très élégante, avec de grands yeux. Elle ressemble à Amal, Dieu merci".

George Clooney a conclu son entretien en évoquant le choix des prénoms, expliquant qu'ils ne voulaient pas que leurs bébés aient des noms "stupides". "Nous savions qu'ils allaient être très regardés, épiés, que leur moindre mouvement serait jugé, nous voulions qu'ils aient du répit avec leur prénom. Nous avons cherché des prénoms normaux. Nous n'avons pas eu d'inspiration. Ce n'était pas en référence à Alexandre Le Grand et Ella Fitzgerald", a-t-il conclu.