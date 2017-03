Amanda Lear, aphrodisiaque de Donald Trump : "Il tirait Ivana en m'écoutant"

Amanda Lear est réputée pour ses répliques mordantes, sans langue de bois. Interviewée dans l'édition d'avril du magazine Vogue Paris, l'iconique vedette n'a donc pas fait exception à la règle en évoquant Donald Trump.

Interrogée sur le nouveau président des États-Unis, celle qui a fêté ses 40 de carrière en octobre dernier n'a pas mâché ses mots, soulignant néanmoins la réussite incontestable de l'homme politique dans le monde des affaires. "Il me fait rire. Il est grossier, mal élevé, on peut lui reprocher tout un tas de choses, mais il est intelligent : pour réussir à ce point dans le business, il faut l'être", a-t-elle assuré.

Si elle n'a jamais rencontré le chef d'État américain, Amanda Lear affirme toutefois qu'elle "a bien connu Ivana, son ex-femme". Les deux femmes, qui ont à peu près le même âge, se sont rencontrées il y a plusieurs années, lorsque la seconde était encore mariée à Donald Trump. "À l'époque, elle voulait que j'expose mes tableaux chez Donald en Floride, à Mar-a-Lago. Et moi j'ai dit : 'Je ne vais pas exposer chez ce plouc.' Maintenant, je regrette", a-t-elle ajouté.

Pour finir, l'interprète de l'album Let Me Entertain You a dévoilé une autre anecdote au sujet des Trump, bien plus croustillante celle-là. "L'autre chose amusante que m'a confiée Ivana, c'est que quand elle était avec Donald, chaque fois qu'il voulait faire l'amour avec elle, il mettait mon premier CD, Follow Me... Ça l'excitait. Il ne pouvait tirer Ivana qu'en écoutant Amanda !" Même les personnages les plus controversés savent faire preuve de bon goût en matière de musique...