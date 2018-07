Amanda Sthers et Pauline Lefèvre, ravissantes pour un brunch mode estival

Jeudi 12 juillet 2018, les maisons Paule Ka et Estée Lauder organisaient un brunch d'été dans l'une des boutiques parisiennes de la première marque. À cette occasion, plusieurs personnalités avaient répondu présent.

Vêtue d'une longue robe imprimée, Amanda Sthers a volontiers pris la pose devant les collections de prêt-à-porter. L'écrivaine et scénariste de 40 ans avait une journée chargée puisqu'elle s'est rendue ensuite à l'avant-première du film Mission: Impossible Fallout organisée au Palais de Chaillot, comme elle l'a révélé dans sa story Instagram.

Apprêtée, en blanc, Pauline Lefèvre avait opté pour une robe courte qui mettait en valeur ses jambes bronzées, misant également sur le confort en se chaussant de baskets. Un look simple et efficace pour l'actrice de 37 ans qui tourne actuellement au côté de Benoît Poelvoorde pour le prochain film de Patrice Leconte (il lui avait offert son premier rôle au cinéma en 2011) intitulé Donc, c'est non.

D'autres comédiennes étaient présentes à ce brunch comme Eye Haïdara, Alexia Giordano, Charlotte Chesnais, Victoria Monfort, Dorcas Coppin, Noémie Merlant, Paloma Coquant, Elisa Tovati et Lucie Fagedet. Le mannequin Dolorès Doll, l'influenceuse Estelle Pigault et la créatrice Géraldine Adamson (fondatrice de la marque de chaussures de luxe Erin Adamson) étaient aussi de la partie.