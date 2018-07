Amel Bent : Manège en famille entre deux passages en studio

L'été d'Amel Bent ne rime pour l'instant pas encore avec repos. Alors que la chanteuse de 33 ans arrive très prochainement sur TF1 en tant que coach dans la cinquième saison de The Voice Kids aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, elle prépare également activement la sortie de son nouvel album. Face à l'engouement suscité par la sortie de son titre Si on te demande, Amel Bent a à coeur de ne pas décevoir ses fans et de leur proposer de nouveaux morceaux à la hauteur de leurs espérances.

Partagée entre l'enregistrement de ce nouvel opus qui lui impose de nombreux passages en studio et les concerts promotionnels en attendant sa tournée, la jeune maman trouve aussi le temps de s'occuper de ses enfants. Comblée par la naissance de ses deux filles, Sofia en février 2016 puis Hana en octobre 2017, Amel Bent aime replonger en enfance avec elles. Comme ce vendredi 20 juillet 2018, où elle les a accompagnées au Jardin d'acclimatation, adresse aux portes de Paris propice à l'amusement qu'elle fréquente régulièrement.

La coach de The Voice s'est laissé embarquer dans un tour de manège, prenant place sur un âne alors que les deux fillettes ont elles voyagé dans des paniers situés sur les flancs de l'animal. En tenue estivale pour l'occasion, bermuda en jean, tee-shirt noir court et paire de baskets, Amel Bent rayonne tout en prenant toujours soin de cacher soigneusement le visage de ses enfants avec des stickers. Un bon moment de détente partagé avec ses milliers d'abonnés sur Instagram et légendé : "M Ô N B E A U M A N E G E." La maternité lui va si bien.