Amélie Neten comparée à Mélanie (Les Anges 9) : Son coup de gueule !

Quand elle n'est pas contente, Amélie Neten le fait savoir !

Dans Les Anges 9 (NRJ12), Mélanie n'a pas tardé à se rapprocher du beau Senna. Elle a donc vu d'un très mauvais oeil l'arrivée des anges anonymes Nesma et Haneia. Il a donc suffi que cette dernière discute avec sa proie pour que son sang ne fasse qu'un tour ! L'ancienne candidate du Bachelor et de La Villa des Coeurs Brisés (NT1) n'a en effet pu s'empêcher de hurler, faisant ainsi trembler les murs de la luxueuse villa. Un comportement trop vulgaire selon l'ex-petit ami d'Amélie Neten.

En revanche, le chroniqueur de NRJ12 Benoît Dubois cautionnait totalement sa crise de jalousie et l'a fait savoir dans le Mad Mag du 22 février : "Pour moi, Mélanie n'est pas too much. Elle est droite, franche et distinguée (...). De quoi se plaint Senna. Je vous rappelle qu'il est sorti avec la plus grande gueule de la télé-réalité qui se nomme Amélie Neten." Une déclaration qui a fait bondir celle qui partage aujourd'hui la vie de Philippe Léonard.

La tornade Belge de 31 ans n'a pas supporté d'être comparée à Mélanie. Sur Twitter, elle a donc tenu à faire une petite mise au point : "Merci d arrêter de me comparer avec Mélanie donc @benoitbdb stp non non ! Chacun et chacune ont leur personnalité donc cessez de faire des comparaisons à chaque fois ! Vous êtes énervants avec ça ! #MadMag merci."

Le message est passé, reste à savoir si l'équipe du Mad Mag en tiendra compte.