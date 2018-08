Amir : Sa femme révèle pourquoi elle est "tombée amoureuse de lui"

Si Amir a plusieurs fois évoqué sa femme dans les médias et si le couple a été vu à diverses reprises à des événements médiatiques, la jolie Lital restait jusqu'à présent très discrète et peu bavarde. Elle a fendu (un peu) l'armure dans le documentaire consacré à son mari.

Lital, qui est une décoratrice d'intérieur d'origine israélienne, a épousé Amir en 2014. Depuis, les tourtereaux sont toujours sur un petit nuage et ce même si le chanteur passé par The Voice et l'Eurovision a vu sa notoriété exploser ! "Il est resté Amir. Il est modeste, il est gentil, il est souriant, tout le temps, et il était comme ça avant aussi. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. C'est unique, c'est pas une vie normale, mais qui a dit qu'une vie normale était mieux ? On kiffe, on voyage beaucoup, on voit le monde, beaucoup d'endroits", a-t-elle ainsi confié. Et la belle, qui a vu son mari passer de dentiste à chanteur, d'ajouter : "Je lui ai toujours apporté mon soutien, bien sûr." Toutefois, lors d'une précédente interview elle n'hésitait pas à confier avoir parfois du mal avec sa notoriété et tout ce qui en découle.

Quant à l'interprète de J'ai cherché, il n'a que des mots doux pour sa femme. "Ce que j'aime dans l'existence de Lital dans ma vie, c'est qu'elle a une force tranquille, un rôle canalisateur, sans être omniprésente, sans forcer sa présence. C'est là où je dois m'estimer très chanceux. Tous les sacrifices qu'elle a faits, et elle en a fait énormément, proviennent du fait qu'elle voulait que je sois un homme comblé, et que j'aime la vie que je mène et je pense que c'est très noble de sa part", dit-il.

Thomas Montet