Anaïs Camizuli enceinte ? Elle répond aux rumeurs de grossesse !

Le 13 mai 2017, Anaïs Camizuli a dit "oui" à Sultan, avec qui elle est en couple depuis près d'un an. Sur les réseaux sociaux, l'ex-candidate de Secret Story 7 avait partagé quelques photos de la cérémonie. Ainsi, Anaïs Camizuli avait pris la pose en robe de mariée, aux côtés de sa famille et de son ami Eddy.

Ce jeudi 18 mai, soit moins d'une semaine après son mariage, la candidate de télé-réalité a poussé un coup de gueule sur Snapchat. En effet, elle a partagé un article la disant unie au rappeur Sultan, qui porte le même prénom que son chéri, et "bientôt maman".

Après avoir assuré que l'homme de sa vie n'était pas le rappeur mentionné, Anaïs Camizuli a répondu aux rumeurs de grossesse. "Parce que je me suis mariée, alors je suis enceinte ?", a-t-elle lancé.

Dans la foulée, l'ex-candidate de Secret Story 7 a indiqué avoir eu "le ventre gonflé" et avoir été "juste ballonnée et stressée" par son mariage. Et afin de faire passer le message, elle s'est affichée avec sa plaquette de pilules contraceptives à la main.