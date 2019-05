Anaïs Demoustier et sa fille : "Terrorisée à l'idée d'être actrice et maman"

Anaïs Demoustier s'est rendue au 72e Festival de Cannes pour la présentation de son film Alice et le maire, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. L'actrice s'est confiée à Version Femina sur son plaisir d'être sur la Croisette, d'avoir travaillé avec Fabrice Luchini pour ce film mais aussi de sa vie de maman.

Très discrète sur les réseaux sociaux où elle préfère parler de son travail avec ses abonnés que mettre des instants de sa vie privée, Anaïs Demoustier ne refuse néanmoins pas d'aborder son quotidien de maman. En avril 2016, elle a donné naissance à sa fille, fruit de sa relation avec l'acteur Jérémie Elkaïm rencontré sur le film Marguerite & Julien. Quand on lui demande dans quel état d'esprit elle élève son enfant face aux défis de la planète, elle répond : "J'essaie d'élever ma fille dans une dynamique inverse. Je lui raconte que la vie est une fête, qu'il faut profiter de ce qu'elle offre de beau, dans la nature notamment. A Paris, elle est certes peu présente, mais je vis à côté du parc des Buttes-Chaumont, donc ma fille voit au moins le ciel et les saisons passer !"

Sa fille, c'est à elle qu'elle consacre tout son temps quand elle n'est pas en tournage : "J'ai longtemps été terrorisée à l'idée d'être actrice et maman. On vous répète en permanence que les enfants ont besoin de routine, de repères, ce qui est difficile à tenir avec mon agenda décousu. Mais finalement, je réalise que je passe énormément de temps avec elle, plus que certaines amis notaire ou psy qui rentrent à 19h. Et, comme ma fille ne va pas encore à l'école, je l'emmène parfois en tournage. J'espère que cela lui apportera une forme de flexibilité et d'ouverture sur le monde."

Parmi ses autres projets cinématographiques, Anaïs Demoustier parle du film réalisé par son frère, Stéphane – qui lui a transmis l'amour des films , La Fille au Bracelet. Au casting à ses côtés : Chiara Mastroianni et Roschdy Zem : "Nous avons déjà fait un court métrage ensemble, peut-être trop jeunes, et je prenais hyper mal ses indications, j'étais la petite soeur agacée ! La, nous venons de tourner La flle au bracelet, un long métrage sur une fille qui se retrouve accusée d'avoir tué sa meilleure amie. J'y interprète le procureur, un rôle pour lequel peu de gens aurait songé à moi. Mon frère, si. Il s'est souvenu que j'avais voulu, à une époque, faire des études de droit."

L'histoire d'Alice et le maire, en salles le 2 octobre : Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le supplément du Journal du dimanche du 26 mai 2019, Version Femina