Anastasia Bryzgalova: La curleuse russe, sensation des JO d'hiver, est une bombe

Son nom ne vous dit sûrement rien, pas plus que la discipline dans laquelle elle évolue, le fameux (et toujours moqué) curling. Elle s'appelle Anastasia Bryzgalova, a 25 ans, et son dada, c'est la pétanque de glace, sport plus connu sous le nom de curling. Elle est même très douée en la matière à en croire son joli palmarès puisqu'Anastasia a remporté le titre de Championne du monde en 2016 dans les catégories du simple et double mixte.

Cependant, à l'heure du 2.0 et des JO d'hiver de Pyeongchang, ce ne sont pas les performances sportives de la jeune femme qui font le buzz sur la Toile, mais son physique. En course pour aller chercher une médaille de bronze face à la Norvège avec son coéquipier Aleksandr Krushelnitckii, Anastasia Bryzgalova fait sensation sur la Toile pour son extrême beauté. Et on ne va pas se mentir : elle a aussi des arguments question physique. Une jolie petite brunette aux yeux bleus-verts profonds, avec un sourire charmeur, dotée d'un corps pour le moins athlétique. Elle est si belle que sur les réseaux sociaux, on se demande si elle ne serait pas modèle avant d'être curleuse, certains la comparant à Megan Fox ou Adriana Lima.

Et sur Instagram, on retrouve de nombreuses photos prouvant qu'effectivement, la Russe est une bombe en puissance. Mais n'allez pas croire qu'elle est un coeur à prendre. Anastasia Bryzgalova est une femme mariée depuis le 13 juin 2017, et l'heureux élu n'est autre que... son coéquipier curleur, Aleksandr Krushelnitckii. En voilà une belle histoire !