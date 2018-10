Andrea Bocelli : Soirée en famille pour la star qui annonce sa venue à Paris

Même s'il vit une grande partie de l'année aux États-Unis, Andrea Bocelli revient régulièrement dans son pays natal. Ainsi, convié à l'avant-première du très attendu Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, le chanteur de 60 ans a fait le déplacement.

Lors de la soirée, organisée à Milan, Andrea Bocelli a pris la pose en chic costume bleu auprès de sa seconde femme Veronica, en robe de soirée. Il y avait aussi son fils Matteo, aujourd'hui âgé de 21 ans, très élégant en costume bordeaux et chemise blanche le tout avec un chic noeud papillon. Un jeune homme né de sa relation passée avec Enrica Cenzatti – cette dernière étant aussi la maman de son fils Amos (23 ans). L'interprète de Vivo per lei et son actuelle épouse ont aussi eu une petite fille, Virginia (6 ans). L'artiste et son clan ont sans doute passé un bon moment devant le futur carton hivernal de Disney, attendu dans nos salles le 28 novembre prochain.

Andrea Bocelli et Matteo signent Fall on Me, un des titres de la bande originale de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Le chanteur a aussi sorti le 26 octobre un nouvel album intitulé Si, le premier depuis 14 ans (chez Decca), composé de 16 titres inédits. Dessus, on y découvre notamment un duo avec la jeune star Dua Lipa, intitulé If Only.

Andrea Bocelli, qui a multiplié les concerts aux quatre coins du monde ces derniers mois, vient d'annoncer qu'il va de nouveau se produire à Paris. La billetterie pour ce show prévu le 19 mars 2020 sur la scène de l'AccorHotels Arena, ouvrira mardi 30 octobre 2018 à 10h. Le ténor, qui sera accompagné d'un choeur et de 130 musiciens, ne s'était pas produit en France depuis dix ans !