Andrés Iniesta (FC Barcelone) papa : Sa belle Anna a accouché de leur 3e enfant

Andrès Iniesta et sa sublime femme Anna Ortiz (qu'il a épousée en juillet 2012) sont déjà les parents de deux enfants, Valeria (6 ans) et Paolo Andrea (bientôt 2 ans). Avant de fonder une si belle famille, le couple savait été confronté à la douloureuse épreuve d'une fausse couche, survenue en mars 2014 alors qu'Anna était enceinte de cinq mois, d'un garçon.

"Au nom d'Anna, du mien et de nos familles, on ne peut qu'apprécier vos marques de soutien et d'affection de ces derniers jours", avait témoigné, à l'époque, Andrès Iniesta sur Facebook, "infiniment reconnaissant". "Ce sont des moments très difficiles et nous vous sommes reconnaissants de respecter notre intimité. Nous sommes sûrs que de là-haut, le petit nous aidera... Une bise à tous", avait complété le milieu de terrain de la Roja.

Olivia Maunoury