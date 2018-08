Angelina Jolie "en rage démesurée" contre Brad Pitt, son avocate claque la porte

Angelina Jolie vs Brad Pitt, round 14. En procédure de divorce depuis près de deux ans (ils s'étaient séparés avec pertes et fracas en septembre 2016), les deux acteurs ne sont toujours pas parvenu à trouver un accord permanent pour la garde de leurs six enfants, Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (10 ans). L'aîné de la fratrie, Maddox (17 ans ce 5 août), est quant à lui suffisamment âgé pour décider de voir son père ou non.

Aujourd'hui, le site TMZ annonce que les choses sont si tendues que la principale avocate d'Angelina Jolie, la redoutable Laura Wasser, a décidé de claquer la porte en donnant sa démission. Selon nos confrères, qui révèlent l'information ce samedi 4 août 2018, l'actrice et réalisatrice de 43 ans est tellement déterminée à mener la guerre à son futur ex-mari que la situation est devenue invivable pour sa représentante. "Elle veut tuer la moindre relation que Brad a avec ses enfants. Il y a beaucoup de cris du côté d'Angelina", écrit TMZ. Une source proche de la star américaine confirme qu'elle est "animée par la colère" et qu'elle est "ridiculement démesurée". Au final, le tempérament fougueux d'Angelina Jolie ne colle pas avec la réputation de Laura Wasser qui s'est fait un nom "dans le domaine du divorce en promouvant les accords à l'amiable et la coparentalité", lit-on.

De son côté, Angelina Jolie (à Londres tout l'été pour le tournage de Maléfique 2) n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. La comédienne a ainsi déjà pris ses dispositions pour embaucher de nouveaux avocats après le départ de Laura Wasser. Pour le moment, son divorce avec Brad Pitt est donc loin d'être finalisé... Un bien triste épilogue après onze années d'amour.