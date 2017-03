Angelina Jolie passait des tests de drogue sur le tournage de "Tomb Raider"

Angelina Jolie avait 24 ans lorsqu'elle a été embauchée sur Lara Croft : Tomb Raider, le film qui a changé sa vie et fait de cette jeune femme complexe une véritable star hollywoodienne. Pour ce qui restera l'un des rôles de sa vie, elle a dû bousculer ses habitudes et faire des concessions.

Dans un extrait d'une biographie à paraître à propos de la productrice Sherry Lansing – la première femme à diriger un studio hollywoodien et la femme du réalisateur William Friedkin –, on apprend que la jeune comédienne américaine traînait derrière elle une "réputation sombre" et sulfureuse. En outre, Jane Fonda et Jon Voight, le père d'Angie, avait averti Lansing de sa fragilité. Le réalisateur Simon West avait eu connaissance de son "passif" : son goût pour les drogues, sa relation passionnelle et controversée avec Billy Bob Thornton, ses liens tortueux avec son frère... Autant d'éléments qui ont freiné le metteur en scène dans son désir de la recruter. La productrice l'a donc envoyé sur le tournage d'Original Sin à Mexico, où il a rencontré cette jeune star montante qui a alors montré une motivation sans borne. "Elle disait : 'Écoutez, je veux le faire, mais je connais ma réputation, et je ferais n'importe pour vous prouver que je suis digne de ce rôle. Je vais être fiable, je veux venir et je vais travailler dur. (...) Je m'en moque si le studio veut me faire passer des tests de drogues chaque jour'", peut-on lire dans cet extrait révélé par The Hollywood Reporter qui cite les propos de Simon West. Quelques jours plus tard, Sherry Lansing a rencontré Angie à son tour : "Elle était d'une beauté, intelligente et forte."

On était suffisamment inquiet pour l'obliger à faire des tests de drogues de manière aléatoire

Angelina Jolie s'installe alors à la table des négociations. Les producteurs l'avaient prise au mot : dans les conditions figuraient effectivement des tests. "On était suffisamment inquiets pour l'obliger à faire des tests de drogues de manière aléatoire – et pas juste des tests urinaires, mais aussi des tests sanguins", se souvient John Goldwyn, alors président de la Paramount. Pendant le tournage, Angelina Jolie a même été accompagnée par deux professionnels, l'un chargé de veiller sur son physique, l'autre de s'occuper de son état psychologique. Et effectivement, l'actrice a joué le jeu sans rechigner. "Chaque jour, elle était captivante", raconte Lansing.

Sorti en 2001, Lara Croft : Tomb Raider a rapporté à son studio 275 millions de dollars, soit plus du double de l'investissement de départ. Quant à Angelina Jolie, elle est devenue une star, notamment de films d'action grand public (Wanted, Mr & Mrs Smith, Lara Croft 2).