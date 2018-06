Angelina Jolie : Son ex révèle pourquoi ils se sont séparés

La star de la série Goliath est revenue sur son mariage avec Angelina Jolie lors d'une interview accordée à l'Hollywood Foreign Press Association (HFPN) ce 13 juin 2018. Billy Bob Thornton en profite pour évoquer les raisons ayant mis fin à son union (de 2000 à 2002) avec l'actrice de vingt sa cadette.

"Je me souviens que la période que nous avons passée ensemble a été vraiment bien. Nous avions juste des modes de vie différents, a-t-il expliqué. Le sien est global et le mien agoraphobique. Donc c'est probablement la seule raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble." À l'époque de son mariage, le couple était présenté comme excentrique, des rumeurs affirmaient notamment que chacun portait un collier avec le sang de l'autre autour du cou. "Beaucoup de choses dites à notre sujet étaient exagérées. Ce n'était pas aussi fou que ce que les gens ont écrit", assure le comédien.

Je la respecterai toujours

Plus de quinze ans ont passé et les anciens amants sont restés en bons termes. "Angie est toujours une amie et c'est une bonne personne, elle a tant fait, confie l'acteur de 62 ans. Elle réalise des films qui lui sont importants, qu'ils marchent ou non, elle fait encore ce en quoi elle croit et je la respecterai toujours pour ça." Billy Bob Thornton est aujourd'hui marié – pour la sixième fois – à Connie Angland, maquilleuse spécialisée dans les effets spéciaux, avec qui il a eu une fille, Bella, 13 ans. Angelina Jolie continue quant à elle de se battre contre Brad Pitt pour la garde de sa tribu.