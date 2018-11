Angelina Jolie : Tout sourire avec Shiloh, Knox, Vivienne... et leur chien !

Alors que son divorce avec Brad Pitt se poursuit dans une ambiance dite toxique, Angelina Jolie trouve du réconfort avec ses enfants. Samedi 17 novembre 2018, la star hollywoodienne a été photographiée en compagnie de ses trois plus jeunes enfants, à savoir sa fille de 12 ans Shiloh, et les jumeaux Knox et Vivienne, 10 ans. Un quatuor qui était accompagné d'un autre membre de la famille : leur petit chien.

Plutôt rare en public, l'animal était déjà apparu aux côtés de l'actrice et réalisatrice, notamment en octobre 2017. Cette fois-ci, c'est en laisse, tenu par Shiloh – qui ressemble toujours plus à son père – qu'on a croisé à nouveau cet adorable chien. Par le passé, la famille Jolie-Pitt avait déjà adopté, que ce soit le bouledogue anglais Jacques qu'affectionnait tout particulièrement Brad et sa fille Zahara, et deux pugs. L'acteur américain, qui sera prochainement à l'affiche du film de Quentin Tarantino Once Upon A Time In Hollywood, a par ailleurs récupéré Jacques.

Angelina Jolie et ses enfants, qui se baladaient sous le soleil californien à Los Angeles, semblaient en pleine forme. Bien loin de l'ambiance nauséabonde autour du divorce des Brangelina. En effet, dans un profond désaccord sur la garde des enfants, les deux stars hollywoodiennes vont devoir s'affronter devant un juge. Selon les informations rapportées le 5 novembre 2018 par TMZ, un procès s'ouvrira le 4 décembre prochain et devrait durer "entre deux et trois semaines". Lors de cette période, un juge devra trancher autour de la garde des enfants, dont Angelina Jolie réclame l'exclusivité. Les deux protagonistes ont rempli des documents pour demander au juge de tirer les choses au clair d'ici à juin 2019. Outre la garde des enfants, la séparation des biens est en jeu...