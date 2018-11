Brad Pitt et Angelina Jolie : Affrontement au tribunal dans une ambiance toxique

Nouvelle étape dans la guerre qui oppose Brad Pitt à Angelina Jolie. Incapables de trouver un accord autour de la garde de leurs enfants (on rappelle que l'actrice a tout fait pour empêcher son ex de voir leurs fils et filles, lui qui bénéficie d'un simple droit de visite), les deux stars enverront très prochainement leurs avocats au front pour tenter de résoudre ce litige de plus de deux ans.

Selon les informations rapportées le 5 novembre 2018 par TMZ, un procès s'ouvrira le 4 décembre prochain et devrait durer "entre deux et trois semaines". Lors de cette période, un juge devra trancher autour de la garde des enfants, dont Angelina Jolie réclame l'exclusivité. Déterminé à faire valoir ses droits parentaux, Brad Pitt espère toujours obtenir la garde partagée de Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Vivienne et Knox (10 ans). Maddox (17 ans et déjà prêt à partir étudier à l'étranger) est quant à lui suffisamment grand pour prendre ses propres décisions.

On apprend ainsi que les deux acteurs, qui sont "plus que jamais en désaccord", ont rempli des documents pour demander au juge de tirer les choses au clair d'ici à juin 2019. L'affaire est épineuse car il est également question de trouver un accord autour des biens et des propriétés des Brangelina qui n'ont jamais signé de contrat de mariage et qui sont propriétaires de nombreuses maisons à travers le monde. D'après les chiffres sortis par Forbes en septembre 2016, soit quelques jours après leur rupture, ils pourraient ainsi avoir cumulé quelque 555 millions de dollars à eux deux depuis le début de leur relation en 2004. Un sacré casse-tête...