Brad Pitt, terrassé après la séparation : "J'ai dormi sur le sol d'un ami"

Il n'avait rien vu venir. Le 19 septembre 2016, lorsqu'Angelina Jolie dépose une demande de divorce et réclame la garde exclusive des six enfants, Brad Pitt tombe de haut. Dix années de sa vie s'écroulent en quelques secondes, tandis que la presse internationale s'empare de la nouvelle : la fin d'un des plus grands couples qu'Hollywood ait jamais connus. Dans une interview accordée à GQ Style, il livre, bruts, sans artifices, ses sentiments à l'égard de ce divorce, ses états d'âme mais aussi ses regrets. Il raconte également les jours qui ont suivi la séparation...

Brad Pitt révèle notamment qu'il a quitté la maison familiale à Hollywood Hills parce que "c'était trop triste au départ" d'y rester. "Donc je suis parti et j'ai dormi par terre chez un ami, un petit bungalow à Santa Monica", se souvient-il. Brad Pitt, condamné à dormir à même le sol... D'autant que cet ami n'est pas n'importe qui : David Fincher. Chez le réalisateur sous la direction duquel il a tourné dans Se7en et L'Etrange histoire de Benjamin de Button, Brad Pitt dit avoir "squatté un petit peu" : "Il a toujours une porte ouverte pour moi, et je faisais pas mal de trucs dans le Westside, dont je suis resté chez mon ami, sur son sol, pendant un mois et demi." Peut-être que cela a contribué à débaucher enfin David Fincher pour la réalisation de World War Z 2 !

Il décide de partir lorsqu'il croise un van de sécurité dont il croit savoir qu'ils "ont réussi à entrer dans l'ordinateur" du réalisateur américain. "Donc je suis devenu un peu parano là-bas. J'ai décidé de repartir et je suis revenu ici", conclut Brad.

Pourtant, comme le raconte le journaliste qui a eu la chance de s'entretenir avec lui, la maison paraît bien vide. "Cette maison était toujours dans le chaos, la folie, les voix et le fracas venaient de partout", souligne Brad Pitt. Pour remédier à cela, l'acteur de 53 ans a trouvé une étrange parade. "Je me lève chaque matin et je fais un feu. Quand je vais me coucher, je fais un feu, juste parce ça me fait sentir la vie. J'ai juste besoin de vie dans cette maison", souligne-t-il.

Chez lui, son seul compagnon et fidèle ami s'appelle Jacques, un bulldog. Son "ami pour la vie", dit-il. Solitaire et seul, Brad Pitt a bien reconnecté avec ses amis d'antan, mais cela ne change pas son quotidien. La nouvelle passion de Brad, c'est la sculpture. C'est là qu'il trouve la paix et une forme d'expression cathartique. "Je fais tout. Je travaille avec de l'argile, du plâtre, du fer à béton, du bois. J'essaie d'apprendre les matériaux. Je me surprends moi-même. Mais c'est une occupation très, très solitaire", avoue l'acteur, qui a retrouvé le bonheur et travaille désormais main dans la main avec Angelina Jolie à trouver une solution dans l'intérêt de tous.