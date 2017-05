Brad Pitt : Amaigri et transformé par le divorce, l'acteur aimante les regards

Le 26 mai, les fans de Brad Pitt et abonnés de Netflix pourront découvrir l'acteur hollywoodien, blond et haut gradé de l'armée américaine dans une satire de la guerre intitulée War Machine et réalisée par David Michôd (Animal Kingdom). L'occasion pour le comédien âgé de 53 ans de préparer son retour sur la scène publique après de longues semaines d'absence consécutive à la sortie en salles d'Alliés à l'automne dernier.

Et c'est un Brad Pitt complètement changé qui est apparu en couverture du magazine GQ "Style" édition américaine. Photographié par le grand Ryan McGinley, l'acteur apparaît en couverture d'un magazine pour la première fois depuis sa séparation avec Angelina Jolie en août dernier (et son officialisation le 19 septembre). Mais surtout, par rapport à l'homme que nous avions vu sur les tapis rouges pour la promotion d'Alliés, il y a un changement plus que notable. Les cheveux courts, l'allure visiblement affinée et les traits plus tirés, ce nouveau Brad Pitt amaigri aimante les regards autant qu'il suscite des interrogations quant aux épreuves qui ont provoqué cette métamorphose physique.

Trois couvertures où Brad Pitt envoûte la caméra d'un regard bleu perçant, avec pour cadre, des parcs américains : le White Sands National Monument, le Carlsbad Caverns National Park et les Everglades.

En outre, Brad a également accordé une interview à coeur ouvert à GQ. Si celle-ci n'a pas été encore publiée, elle prendra la forme d'une conversation "brute et réfléchie" autour "de l'amour, du manque, de la paternité et de la marche à suivre quand tout s'effondre". Sans nul doute, Brad Pitt évoquera son amour pour ses six enfants, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans) et les jumeaux de 8 ans, Vivienne et Knox, les épreuves traversées et bien sûr le divorce.