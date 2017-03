Angelina Jolie : Nouveau voyage en famille pour l'actrice et ses enfants

Angelina Jolie s'est parfaitement acclimatée à sa nouvelle vie de maman célibataire ! Elle l'a une nouvelle fois prouvé ce week-end en emmenant ses six enfants en voyage. Rentrée du Cambodge, la joyeuse bande pose ses valises à Londres...

C'est au départ de Los Angeles qu'Angelina Jolie et ses enfants ont d'abord été photographiés. L'actrice de 41 ans, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne (âgés de 15 à 8 ans) ont emprunté un avion de l'aéroport LAX à destination de Heathrow. Ils y ont atterri ce dimanche 12 mars après dix heures de vol et ont été accueillis par des membres du personnel de l'aéroport armés de parapluies.

L'objet de ce voyage au Royaume-Uni est encore inconnu. Il pourrait avoir un lien avec le nouveau film réalisé par Angelina Jolie, First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers ("D'abord ils ont tué mon père" en français), consacré à l'histoire de son amie l'activiste américano-cambodgienne Loung Ung, survivante des atrocités du régime des Khmers rouges, et adapté de ses mémoires du même nom. Comme un symbole, l'épouse séparée de Brad Pitt a récemment projeté son long métrage au Cambodge et été reçue au palais du roi Norodom Sihamoni.

"D'une certaine façon, je le fais pour [Loung Ung], pour sa famille, pour le Cambodge, et beaucoup pour Maddox. Pour qu'il sache qui il est et qui est son peuple", révèle Angelina Jolie dans une vidéo du making of de First They Killed My Father.

Le film est distribué par Netflix.