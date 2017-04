Brad Pitt peut-être "amaigri" mais radieux avec la jolie Sienna Miller

Discret ces derniers temps tandis que certains médias pointaient du doigt une perte de poids visible, Brad Pitt a fait une apparition remarquée sur un tapis rouge. La star hollywoodienne, qui s'apprête à revenir sur les écrans en mai prochain avec War Machine, était l'une des vedettes de la première hollywoodienne de The Lost City of Z, le long métrage de James Gray dont Brad est le producteur exécutif.

À peine amaigri mais le visage marqué, le futur ex-mari d'Angelina Jolie a largement aimanté les regards et volé la vedette au casting pourtant 5 étoiles du soir. En effet, outre Pitt, le film a pu compter sur la présence de Robert Pattinson , mais aussi de ses partenaires de jeu, Charlie Hunnam – à qui l'on prête d'ailleurs des ressemblances évidentes avec Brad – Tom Holland et la délicieuse Sienna Miller.

La jolie britannique avait illuminé le photocall dans une robe printanière dénichée chez Chloé, tandis que le toujours séduisant Charlie Hunnam – qui aurait dû incarner Christian Grey dans la saga 50 Shades – se mesurait à Robert Pattinson sur lequel il racontait une étonnante anecdote récemment.

L'acteur de Sons of Anarchy, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche du Roi Arthur de Guy Ritchie, a révélé que sa relation avec R-Patz était pour le moins... distante, alors qu'il tournait le film. "Pendant le tournage, je n'ai pas échangé plus de dix mots avec Robert hors caméra. Je ne sais pas s'il était juste dans cet état d'esprit ou s'il ne m'aimait vraiment pas. Il y avait une vraie distance entre nous", s'est désolé l'acteur dans une interview à Screen Daily. Avant de relativiser : "Mais ça crée une bonne dynamique à l'écran. Il m'a contacté par la suite, il m'a tendu des perches pour qu'on devienne amis, donc je pense que c'était lié au travail."

The Lost City of Z, qui est sorti dans nos salles le 15 mars dernier, conte l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu'il s'apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l'homme se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n'a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire...