Angelina Jolie : Une fan subit 50 opérations de chirurgie pour lui ressembler

Suivie par plus de 320 000 abonnés sur Instagram, Sahar Tabar aurait également perdu 40 kilos pour affiner sa silhouette et porte régulièrement des lentilles très claires pour se rapprocher au mieux du physique de son idole. Dans les commentaires de ses photos, plusieurs internautes sceptiques et moqueurs ont critiqué sa métamorphose, dénonçant un look extrême "horrible" qui s'apparente plus à celui d'un "zombie". Loin d'être perturbée par ses détracteurs, Sahar Tabar leur a répondu avec l'emoji doigt d'honneur dans sa publication du 29 novembre. Après tout, elle a réussi à se faire remarquer, et c'est bien là le plus important.