Angélique (4 Mariages pour... ) : Laura balance sur ses propos inappropriées

Semaine de compétition spéciale dans 4 mariages pour 1 lune de miel (TF1). Tous les candidats ont pour but de réussir leur ouverture de bal et pour y arriver, ils ont reçu l'aide de Maxime Dereymez, Christophe Licata, Katrina Patchett ou Marie Denigot, tous danseurs professionnels de Danse avec les stars. Laura (34 ans) a eu la chance d'y participer et s'est confiée sur son expérience auprès de nos confrères de Toute la télé.

L'employée administrative a admis que son époux David, avec lequel elle est en couple depuis neuf ans, ne souhaitait pas participer à l'émission au départ : "Il me disait : 'Hors de question. Je connais un peu le monde de l'audiovisuel donc on n'y va pas !'. Par amour pour sa femme, il s'est laissé convaincre. Il redoutait les réactions suite à notre passage sur TF1. Vu que je suis une fille cash et sans filtre, il appréhendait le regard des téléspectateurs sur mon attitude."

Tous deux ont aussi dû affronter les avis parfois négatifs de leurs concurrents, un détail que Laura ne redoutait pas : "Il faut partir dans l'objectif que c'est un jeu avec une gagnante et des perdantes. On n'est pas là pour nécessairement casser, ni se faire des amis ou des ennemis. On va avoir plus d'affinités avec certaines personnes, car au fur et à mesure des mariages, on va apprendre à connaître les gens."

Si cela "s'est plutôt bien passé dans l'ensemble" avec ses rivales, la jeune femme a admis ne pas avoir toujours cautionné le comportement d'Angélique (35 ans) qui "voulait tout mener à la baguette" : "On a eu toutes les deux des réserves, car on est avant tout des femmes matures. Les téléspectateurs pourront découvrir que les langues vont rapidement se délier. À travers certaines remarques, elle a atteint la dignité humaine. Mais dans un jeu comme 4 mariages pour 1 lune de miel, on se doit d'accepter les bonnes comme les critiques négatives."