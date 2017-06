Anne-Claire Coudray : Pourquoi vous ne la verrez jamais à l'antenne un lundi...

Anne-Claire Coudray est une femme très occupée. En tant que présentatrice et rédactrice en chef des journaux télévisés du week-end sur TF1, la journaliste de 40 ans en couple avec l'homme d'affaires Nicolas Vix doit s'imposer des règles si elle souhaite pouvoir consacrer du temps à sa petite fille de bientôt 2 ans.

"Mon métier me demande beaucoup de temps, d'ailleurs c'est plus qu'un métier. C'est une passion qui implique des sacrifices", a indiqué Anne-Claire Coudray à nos confrères de LIFE Style Magazine. C'est la raison pour laquelle la journaliste emblématique de la Une a décidé de faire du lundi une journée entièrement consacrée à son petit trésor. "Depuis mon arrivée sur TF1 en tant que présentatrice, seul mon emploi du temps a changé. Je sacralise le lundi pour passer du temps avec ma fille, et le mardi pour mes projets annexes", a-t-elle expliqué.

Et la journaliste, qui fait bien moins de terrain depuis qu'elle est à l'écran sur TF1, de poursuivre sur sa lancée : "Je vis avec des gens très compréhensifs, et maintenant, contrairement à avant, je peux rentrer chez moi tous les soirs. C'est un métier prenant mais passionnant. Je suis également marraine d'une association qui s'appelle Toutes à l'école, et je ne refuse jamais une sollicitation quand il s'agit de défendre l'accès à l'information."

