Anne-Dauphine Julliand : Dix ans après, la cinéaste perd sa deuxième fille

Anne-Dauphine Julliand expliquait au micro de Léa Salamé sur France Inter en janvier que son film, Et les Mistrals gagnants, prenait "racine dans [son] histoire personnelle". Ce documentaire suit le parcours de cinq enfants malades et leur combat bouleversant pour vivre, comme les autres, le bonheur. Aujourd'hui, la douleur est plus qu'immense puisqu'elle vient de perdre un deuxième enfant. Sur Facebook, elle a posté un message d'adieu déchirant : "Repose en paix ma belle Azylis chérie. Laisse-nous ta douceur, ton espérance et ta joie ! Thaïs, accueille ta petite soeur, fais-lui visiter le paradis et garde-la toujours avec toi..."