Anne Décis (Plus belle la vie) : Sa parodie porno hilarante de la série !

Serait-elle Plus belle la vie si un nouveau producteur reprenait les commandes de la série et faisait tout pour réduire les coûts ? C'est la question qui est posée dans Ça sert à quoi ?, la web-série d'Anne Décis, produite par TelFrance.

L'interprète de Luna dans la célèbre série de France 3 a mis en ligne six épisodes sur Dailymotion. On y découvre le nouveau producteur, interprété par Jean-Marc Michelangeli déjà vu dans Plus belle la vie en 2004, tentant de trouver des solutions pour réduire les coûts au maximum. Des choix illustrés par Anne Décis et Avy Marciano (Sacha) et qui auront des conséquences plus ou moins désastreuses.

Dans l'un des épisodes, il décide par exemple de proposer une version pornographique de Plus belle la vie afin d'attirer davantage de téléspectateurs et de faire le buzz. Aussi peut-on admirer Anne Décis en tenue sexy (ou vulgaire, cela dépend des points de vue) et maquillée comme un camion volé, en train de faire une petite gâterie à Avy Marciano.

Une folle parodie qui devrait enchanter les fans de la série.