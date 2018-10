Anne-Elisabeth Lemoine et son mari Philippe : "Il est très discret..."

Depuis l'été 2012, Anne-Elisabeth Lemoine est mariée à l'architecte Philippe Coelho avec qui elle a accueilli un petit garçon prénommé Vasco l'été suivant. Interrogée par nos confrères de TV Grandes chaînes, l'animatrice de C à vous (France 5), qui est aussi maman d'un jeune Arthur (15 ans), a accepté d'évoquer rapidement ses amours...

Questionnée sur sa notoriété et l'impact que celle-ci peut avoir sur son entourage, Anne-Elisabeth Lemoine a confié avec beaucoup d'honnêteté : "Mon mari est très discret. A son travail, personne ne sait qu'il est avec moi. Quand on lui demande ce que fait sa femme, il répond : 'Journaliste'. Point." Et celle qui a succédé à Anne-Sophie Lapix de poursuivre avec la même franchise : "Ensemble, on parle très peu de mon travail. En revanche, j'en parle tout le temps avec mon père."

En ce qui concerne ses petits garçons, l'animatrice du service public n'a pas caché que ces derniers n'étaient pas forcément ses plus grands fans. "Ils ne regardent pas C à vous. Le plus petit a 5 ans, il m'a vue à la télé mais il s'en fiche ! Celui de 15 ans ne s'intéresse pas à ce que je fais, sauf quand je reçois des invités comme Orelsan ou Biglo & Oli. Là, je perçois un peu de respect dans sa voix !", a-t-elle statué amusée.

