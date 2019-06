Anne-Elisabeth Lemoine, sa prise de poids : "Ma mère ne m'a pas reconnue"

C'est dans les années 2000 qu'Anne-Elisabeth Lemoine a fait ses débuts avec Marc-Olivier Fogiel, dans On ne peut pas plaire à tout le monde (France 3). Comme toutes les personnes qui exercent le métier d'animateur, elle a été soumise aux diktats de la mode et de la beauté. Des contraintes qu'elle n'a pas prises en compte comme elle l'a confié à Gala.

"En fait, j'ai longtemps été résignée, car je me disais que les femmes qui faisaient de la télé étaient belles et que je ne cochais pas cette case", a confié l'animatrice de 48 ans. Elle a ensuite expliqué qu'à l'époque où elle avait 15 ans, elle se sentait bien dans sa peau. Sa prof de gym la citait même en exemple grâce à ses "prouesses sportives". Mais tout a changé quand elle est partie en voyage aux États-Unis, après avoir obtenu une bourse pour y faire son année de seconde.

"Je suis revenue franchement ronde. J'ai adoré la bouffe, j'étais jeune, loin de ma famille, personne ne me surveillait. Quand ma mère m'a vue à Pâques, elle est restée bouche bée. Elle ne m'a pas reconnue", a précisé l'animatrice de C à vous (France 5). Elle estime qu'elle a dû prendre une dizaine de kilos en six mois. "Sur un petit corps, c'est beaucoup. Je ne voulais pas revenir en France tant j'aimais la nourriture là-bas", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview d'Anne-Elisabeth Lemoine est à retrouver dans le magazine Gala du 20 juin 2019.