Anne Hathaway, Aaron Taylor-Johnson : Amoureux à la Fashion Week de Paris

Comme New York, Londres et Milan, Paris vibre au rythme de sa Fashion Week ! Elle s'est poursuivie ce week-end avec de prestigieux défilés au programme. Anne Hathaway, Aaron Taylor-Johnson et Rooney Mara ont assisté à celui de Givenchy.

C'est au palais de Justice, dans le 1e arrondissement de Paris, que Givenchy et sa directrice artistique Clare Waight Keller ont dévoilé leur collection prêt-à-porter printemps-été 2019. L'événement a eu lieu dimanche soir (20h30), en clôture du Jour 7 de la Fashion Week parisienne. Anne Hathaway faisaient partie des invités de marque.

L'héroïne d'Ocean's 8 (sorti le 13 juin dernier) est arrivée au palais de Justice au bras de son mari Adam Shulman. Elle a été rejointe par Aaron Taylor-Johnson et son épouse Sam, les actrices Isabelle Huppert, Rooney Mara, Amanda Seyfried et Liv Tyler, le top model Karen Elson, le mannequin Dree Hemingway et les soeurs Haim, membres du groupe HAIM.

Les footballeurs français Samuel Umtiti et Layvin Kurzawa, sur leur 31, ont complété la liste de convives du défilé Givenchy.